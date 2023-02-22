Лучший тренер "Зенита" может перейти в "Ливерпуль"

Лучано Спаллетти был главным тренером ФК "Зенит" с декабря 2009-го по март 2014 года. За это время он очень полюбился болельщикам, и не зря. Спаллетти начал работу буквально триумфально: его подопечные шли без поражений 23 матча подряд и проиграли только "Осеру" в Лиге чемпионов. В мае 2010 года "Зенит" под его руководством выиграл Кубок России, а в ноябре досрочно оформил и чемпионство. В 2011 году команда впервые в своей истории вышла в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Позже Спаллетти снова приведёт "Зенит" к золотым медалям. Он был уволен даже с сохранением зарплаты на некоторый период. Его даже прозвали лучшим тренером "Зенита".