Федун рассказал, чью игру выделил в матче с Ираком

В ходе товарищеского матча российской сборной с Ираком отличились в том числе Сергей Пиняев и Руслан Литвинов. Такую оценку дал экс-президент "Спартака" Леонид Федун.

"Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провёл, конечно, шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил ещё Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая. И Соболева", — сказал Федун в интервью газете "Спорт-Экспресс".

По словам Федуна, Соболев был фактически связующим звеном между атакой и нападением, создал два гола, которые сборная и забила. Также бывший президент "Спартака" выделил Глебова, отметив, что тот провёл достаточно качественный матч.