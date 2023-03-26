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26 марта, 20:17

Федун рассказал, чью игру выделил в матче с Ираком

Федун выделил игру Литвинова, Соболева и Глебова в матче с Ираком

В ходе товарищеского матча российской сборной с Ираком отличились в том числе Сергей Пиняев и Руслан Литвинов. Такую оценку дал экс-президент "Спартака" Леонид Федун.

"Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провёл, конечно, шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил ещё Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая. И Соболева", — сказал Федун в интервью газете "Спорт-Экспресс".

По словам Федуна, Соболев был фактически связующим звеном между атакой и нападением, создал два гола, которые сборная и забила. Также бывший президент "Спартака" выделил Глебова, отметив, что тот провёл достаточно качественный матч.

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Ранее Лайф писал, что сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счётом 2:0 в первом домашнем матче с 2021 года. Встреча прошла на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

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Арина Родионова
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