В "Спартаке" не опровергли слухи об уходе генерального директора Мележикова

В "Спартаке" отреагировали на информацию газеты "Спорт-Экспресс" о возможном уходе генерального директора Евгения Мележикова из клуба. Этот вопрос будет решён на собрании совета директоров.

"В ближайшее время совет директоров ФК "Спартак-Москва" подведёт итоги сезона 2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора", — отмечается в заявлении пресс-службы.

Напомним, Мележиков пришёл в московский клуб в 2013 году и за это время успел поработать на нескольких руководящих должностях. Он занимает пост генерального директора красно-белых с июня 2021 года.