"Рубин" предложил игроку "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1"

Казанский "Рубин" может заполучить в свой состав защитника столичного "Спартака" Мацея Рыбуса, заключив с ним однолетний контракт с возможностью автоматического продления. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Переход 33-летнего польского футболиста стал важным вопросом для главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова. Он лично инициировал переговоры с игроком. Предположительно, Рыбусу предложили 35 миллионов рублей в год. В "Спартак" поляк пришёл летом прошлого года на правах свободного агента.