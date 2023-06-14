"Рубин" предложил игроку "Спартака" Рыбусу контракт по схеме "1+1"
Казанский "Рубин" может заполучить в свой состав защитника столичного "Спартака" Мацея Рыбуса, заключив с ним однолетний контракт с возможностью автоматического продления. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Переход 33-летнего польского футболиста стал важным вопросом для главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова. Он лично инициировал переговоры с игроком. Предположительно, Рыбусу предложили 35 миллионов рублей в год. В "Спартак" поляк пришёл летом прошлого года на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что защитник казанского "Рубина" Илья Самошников покидает клуб после окончания контракта. За это время он сыграл 87 матчей, забил пять голов, сделал пять результативных передач.
ТАСС / Валентина Певцова