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9 июня, 14:07

Капитан "Сочи" покинул клуб

Футбольный клуб "Сочи" сообщил об уходе вратаря Сослана Джанаева

<p>Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Вратарь Сослан Джанаев покинул футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщается в телеграм-канале ФК.

Сослан Джанаев покидает ФК "Сочи". Фото © Telegram / ФК "Сочи"

Сослан Джанаев покидает ФК "Сочи". Фото © Telegram / ФК "Сочи"

"Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!" — говорится в сообщении.

Джанаеву 36 лет, за "Сочи" выступал с 2019 года, был капитаном команды. До этого вратарь защищал цвета КАМАЗа, московского "Спартака", "Ахмата", "Алании", "Ростова", "Рубина" и польской "Медзи". В его активе три матча за сборную России.

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Никита Никонов
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