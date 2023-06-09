Капитан "Сочи" покинул клуб

Вратарь Сослан Джанаев покинул футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщается в телеграм-канале ФК.

Сослан Джанаев покидает ФК "Сочи". Фото © Telegram / ФК "Сочи"

"Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!" — говорится в сообщении.

Джанаеву 36 лет, за "Сочи" выступал с 2019 года, был капитаном команды. До этого вратарь защищал цвета КАМАЗа, московского "Спартака", "Ахмата", "Алании", "Ростова", "Рубина" и польской "Медзи". В его активе три матча за сборную России.