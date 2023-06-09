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9 июня, 10:19

Футболист "Крыльев Советов" получил официальный документ о смене фамилии и отчества

РПЛ: Сычевой официально стал Владимиром Васильевичем Писарским

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Футболист клуба "Крылья Советов" Владимир Сычевой получил документ, который подтверждает смену его фамилии и отчества, сообщила пресс-служба РПЛ.

Теперь официальные ФИО спортсмена — Владимир Васильевич Писарский, а не Владимир Александрович Сычевой.

"Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование гола, которое он обещал в "Игре без мяча",  сказано в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

Футболист сыграл 26 матчей в составе "Оренбурга" и "Крыльев Советов" в сезоне РПЛ 2022/23, за этот период на его счету 14 голов и четыре результативные передачи.

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Тем временем определились финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу. За первенство сразятся сборные Уругвая и Италии.

Юрий Лысенко
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