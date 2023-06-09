Футболист "Крыльев Советов" получил официальный документ о смене фамилии и отчества

Футболист клуба "Крылья Советов" Владимир Сычевой получил документ, который подтверждает смену его фамилии и отчества, сообщила пресс-служба РПЛ.

Теперь официальные ФИО спортсмена — Владимир Васильевич Писарский, а не Владимир Александрович Сычевой.

"Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование гола, которое он обещал в "Игре без мяча", — сказано в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

Футболист сыграл 26 матчей в составе "Оренбурга" и "Крыльев Советов" в сезоне РПЛ 2022/23, за этот период на его счету 14 голов и четыре результативные передачи.