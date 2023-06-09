Определились финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу
Уругвай и Италия сыграют в финале молодёжного чемпионата мира по футболу
В финале молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине, встретятся сборные Уругвая и Италии. Решающая игра турнира состоится 12 июня в полночь по московскому времени.
Уругвайцы в полуфинале обыграли Израиль (1:0), а итальянцы справились с Южной Кореей со счётом 2:1. Проигравшие вечером 11 июня сыграют за третье место.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани. В нём сыграют "Зенит", а также ЦСКА или "Краснодар".
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Twitter / FIFA Media