Определились финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу

В финале молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине, встретятся сборные Уругвая и Италии. Решающая игра турнира состоится 12 июня в полночь по московскому времени.

Уругвайцы в полуфинале обыграли Израиль (1:0), а итальянцы справились с Южной Кореей со счётом 2:1. Проигравшие вечером 11 июня сыграют за третье место.