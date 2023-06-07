Регион

Уведомления отключены

7 июня, 13:31

Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани

Футбольный Суперкубок России перед стартом сезона-2023/24 состоится в середине июля в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак Барс-арене", — приводит его слова ТАСС.

Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

Матч между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны намечен на 15 июля. В суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и "Краснодар". Эта игра пройдёт 11 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов заявил, что не верит в возможность возвращения в сборную России, как и в то, что её в ближайшем времени допустят к официальным международным соревнованиям. Игрок отметил, что не видит смысла играть в товарищеских матчах и не планирует участвовать в них.

Вратарь ЦСКА Акинфеев стал обладателем приза "Ассист сезона" от РПЛ

Вратарь ЦСКА Акинфеев стал обладателем приза "Ассист сезона" от РПЛ

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров