Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани
Футбольный Суперкубок России перед стартом сезона-2023/24 состоится в середине июля в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак Барс-арене", — приводит его слова ТАСС.
Матч между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны намечен на 15 июля. В суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и "Краснодар". Эта игра пройдёт 11 июня.
Ранее сообщалось, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов заявил, что не верит в возможность возвращения в сборную России, как и в то, что её в ближайшем времени допустят к официальным международным соревнованиям. Игрок отметил, что не видит смысла играть в товарищеских матчах и не планирует участвовать в них.
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