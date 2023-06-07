Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани

Ранее сообщалось, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов заявил, что не верит в возможность возвращения в сборную России, как и в то, что её в ближайшем времени допустят к официальным международным соревнованиям. Игрок отметил, что не видит смысла играть в товарищеских матчах и не планирует участвовать в них.