"Лучше отдохну": Смолов решил, что больше не сыграет за сборную
Смолов признался, что не верит в возвращение в сборную России
Нападающий московской футбольной команды "Динамо" Фёдор Смолов заявил, что не верит в возможность возвращения сборной России по футболу к официальным международным соревнованиям в ближайшем будущем.
"Я с этой идеей простился. Я не вижу просто ввиду событий, которые происходят, в обозримом будущем какого-то возвращения сборной России на официальный международный уровень", — сказал он в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, доступном на его YouTube-канале.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление о том, что российские сборные и клубы не могут участвовать в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.
Смолов отметил, что не видит смысла играть в товарищеских матчах и не планирует участвовать в них. Он также добавил, что хочет верить, что молодые игроки сборной России скоро смогут вернуться в международный футбол.
"Искренне хочу верить, что этот момент как можно скорее настанет, но я в тот момент буду уже смотреть матчи сборной с пивом. Какая логика ехать в Бишкек, сыграть товарищеские матчи, что мне это даст? Я лучше отдохну, у меня всё болит, я играю на уколах", — заявил Смолов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов продлил контракт с футбольным клубом. Он останется в команде на следующий сезон 2023/2024.
ТАСС / Сергей Фадеичев