"Лучше отдохну": Смолов решил, что больше не сыграет за сборную

Нападающий московской футбольной команды "Динамо" Фёдор Смолов заявил, что не верит в возможность возвращения сборной России по футболу к официальным международным соревнованиям в ближайшем будущем.

"Я с этой идеей простился. Я не вижу просто ввиду событий, которые происходят, в обозримом будущем какого-то возвращения сборной России на официальный международный уровень", — сказал он в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, доступном на его YouTube-канале.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление о том, что российские сборные и клубы не могут участвовать в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Смолов отметил, что не видит смысла играть в товарищеских матчах и не планирует участвовать в них. Он также добавил, что хочет верить, что молодые игроки сборной России скоро смогут вернуться в международный футбол.

"Искренне хочу верить, что этот момент как можно скорее настанет, но я в тот момент буду уже смотреть матчи сборной с пивом. Какая логика ехать в Бишкек, сыграть товарищеские матчи, что мне это даст? Я лучше отдохну, у меня всё болит, я играю на уколах", — заявил Смолов.