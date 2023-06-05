Смолов женился на диджее Истоминой, и она похвалилась кольцом с огромным камнем
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов и диджей Карина Истомина поженились
Фёдор Смолов и Карина Истомина поженились. Обложка © Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / smolovfedor_10 / diamond_april
Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов и диджей Карина Истомина поженились. Возлюбленные поделились этой радостной новостью с подписчиками в соцсетях и опубликовали фото с кольцами, и размер бриллианта действительно впечатляет.
Вероятно, Истомина взяла фамилию футболиста, так как он подписал снимок с ней так: "Карина Игоревна Смолова". Напомним, что слухи об их романе появились ещё в марте. Так, Истомина выступала со своим диджей-сетом на футбольном матче и опубликовала видео, на котором спортсмен нежно смотрел на неё, ожидая выхода на поле.
Ранее Лайф писал, что Смолов продлил контракт с московским "Динамо" до конца следующего сезона. Соглашение может быть пролонгировано ещё на год.