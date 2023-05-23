Основатель Amazon Джефф Безос решил обручиться с новой возлюбленной

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос готовится к очередной свадьбе. Его избранницей является журналистка Лорен Санчес, пишет журнал People.

О помолвке 59-летнего Безоса и 53-летней Санчес журналистам стало известно в прошедшие выходные. Пара попала в объектив фотокамер во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале.

О романе Безоса с бывшей телеведущей стало известно в январе 2019 года после развода с Маккензи Скотт, с которой у него четверо общих детей. В официальном браке они прожили 25 лет. За плечами Санчес — два развода. От предыдущих отношений у журналистки трое детей.