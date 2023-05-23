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23 мая, 01:59

Основатель Amazon Джефф Безос решил обручиться с новой возлюбленной

People: Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес решили пожениться

<p>Джефф Безос и Лорен Санчес. Обложка © ТАСС / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press</p>

Джефф Безос и Лорен Санчес. Обложка © ТАСС / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос готовится к очередной свадьбе. Его избранницей является журналистка Лорен Санчес, пишет журнал People.

О помолвке 59-летнего Безоса и 53-летней Санчес журналистам стало известно в прошедшие выходные. Пара попала в объектив фотокамер во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале.

О романе Безоса с бывшей телеведущей стало известно в январе 2019 года после развода с Маккензи Скотт, с которой у него четверо общих детей. В официальном браке они прожили 25 лет. За плечами Санчес — два развода. От предыдущих отношений у журналистки трое детей.

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Ранее стало известно, что актёр Киану Ривз этим летом планирует связать себя узами брака с давней подругой Александрой Грант. Точная дата бракосочетания не называется. Пара хочет сохранить всё в тайне, рассказав только членам семьи и нескольким близким друзьям.

Ольга Платонова
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