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18 мая, 17:05

"Навсегда любим друг друга": Саша Бортич объявила о разводе

Актриса Саша Бортич объявила о расставании с мужем

<p>Бортич объявила о расставании с мужем. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) /<a href="https://www.instagram.com/p/CVAFWqqIO8B/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>bortich</p>

Бортич объявила о расставании с мужем. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / bortich

Актриса белорусского происхождения Саша Бортич объявила о расставании с супругом — бизнесменом Евгением Савельевым. У пары есть общий сын Александр, который родился в 2020 году.

"Мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо", — написала 28-летняя Бортич в соцсетях и опубликовала семейный снимок.

К слову, супруги уже давно не выкладывали совместных фото в соцсетях и не появлялись вдвоём на публике. Последний снимок с женой Савельев публиковал ещё летом в 2021 году, а Бортич делилась кадрами с супругом в январе 2022-го.

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Наталья Исакова
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