"Навсегда любим друг друга": Саша Бортич объявила о разводе
Актриса Саша Бортич объявила о расставании с мужем
Актриса белорусского происхождения Саша Бортич объявила о расставании с супругом — бизнесменом Евгением Савельевым. У пары есть общий сын Александр, который родился в 2020 году.
"Мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо", — написала 28-летняя Бортич в соцсетях и опубликовала семейный снимок.
К слову, супруги уже давно не выкладывали совместных фото в соцсетях и не появлялись вдвоём на публике. Последний снимок с женой Савельев публиковал ещё летом в 2021 году, а Бортич делилась кадрами с супругом в январе 2022-го.
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