Актриса Ольга Картункова раскрыла, с кем закрутила роман после развода
Разведённая Ольга Картункова начала встречаться со своим концертным директором
Российская актриса Ольга Картункова. Обложка © kino-teatr.ru
Юмористка и участница комедийного шоу "Однажды в России" раскрыла подробности личной жизни. 45-летняя актриса призналась, что после развода закрутила роман со своим концертным директором Владимиром.
По словам артистки, мужчина крайне заботлив и постоянно волнуется за неё — как дома, так и на работе.
"Смотрит из-за кулис на меня такими глазами, будто меня из зала сейчас кто-то заберёт! Губами проговаривает мой текст! Я забыла текст — он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст", — рассказала звезда в интервью блогерше Иде Галич в программе "Есть вопросики".
При этом она отметила, что чувства между ними вспыхнули ещё в самом начале рабочих отношений, а знакомы они вообще с детства.
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