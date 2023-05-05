КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 13:07

Актриса Ольга Картункова раскрыла, с кем закрутила роман после развода

Разведённая Ольга Картункова начала встречаться со своим концертным директором

<p>Российская актриса Ольга Картункова. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/435918/foto/1104359/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Российская актриса Ольга Картункова. Обложка © kino-teatr.ru

Юмористка и участница комедийного шоу "Однажды в России" раскрыла подробности личной жизни. 45-летняя актриса призналась, что после развода закрутила роман со своим концертным директором Владимиром.

По словам артистки, мужчина крайне заботлив и постоянно волнуется за неё — как дома, так и на работе.

"Смотрит из-за кулис на меня такими глазами, будто меня из зала сейчас кто-то заберёт! Губами проговаривает мой текст! Я забыла текст — он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст", — рассказала звезда в интервью блогерше Иде Галич в программе "Есть вопросики".

При этом она отметила, что чувства между ними вспыхнули ещё в самом начале рабочих отношений, а знакомы они вообще с детства.

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Николь Вербер
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