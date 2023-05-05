Актриса Ольга Картункова раскрыла, с кем закрутила роман после развода

Юмористка и участница комедийного шоу "Однажды в России" раскрыла подробности личной жизни. 45-летняя актриса призналась, что после развода закрутила роман со своим концертным директором Владимиром.

По словам артистки, мужчина крайне заботлив и постоянно волнуется за неё — как дома, так и на работе.

"Смотрит из-за кулис на меня такими глазами, будто меня из зала сейчас кто-то заберёт! Губами проговаривает мой текст! Я забыла текст — он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст", — рассказала звезда в интервью блогерше Иде Галич в программе "Есть вопросики".

При этом она отметила, что чувства между ними вспыхнули ещё в самом начале рабочих отношений, а знакомы они вообще с детства.