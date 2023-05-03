Кто круче в сексе — Бен Аффлек или Брэд Питт: Без стеснения и лести был дан жёсткий, но правдивый ответ
Кто ещё может прийти на знаменитый подкаст Call Her Daddy и выложить правду-матку про таланты в постели двух секс-символов, как не партнёр, с которым расстались? Вот почему всегда нужно дружить с бывшими.
Кто круче в сексе — Брэд Питт или Бен Аффлек? Обложка © Getty Images / WireImage / Ke.Mazur, © ТАСС / Verwendung weltweit
Согласимся, новость о том, что получилось выяснить, кто же в сексе лучше — Бен Аффлек или Брэд Питт, звучит словно спор фанаток. Вот только на этот раз узнать правду удалось не с помощью интернет-расследования или из сплетен, а от первого лица. На днях голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала гостем подкаста Call Her Daddy, где честно рассказала обо всём.
"Бен технически более подкован, зато Брэд романтик. Целуются они оба отлично", — честно ответила Гвинет на вопрос Who did it better ("Кто делал это лучше?" — Прим. ред.).
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт. Фото © Getty Images / WireImage / Ke.Mazur
Напомним, что в 1990-х Гвинет Пэлтроу по очереди состояла в отношениях с обоими парнями. Сначала был роман с Питтом. В далёком 1995 году молодые люди влюбились друг в друга во время съёмок фильма "Семь". Страсть была настолько сильной, что всего через год было заявлено о помолвке. Вот только до свадьбы так и не дошло: плотный график, взаимные претензии и неопытность в делах сердечных привели к расставанию.
Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу. Фото © Getty Images / WireImage / Ke.Mazur
Но Гвинет не унывала и не отчаивалась, поэтому в 1998 году закрутила роман аж сразу с двумя коллегами по съёмочной площадке — Беном Аффлеком и Джозефом Файнсом. Правда, Бен достаточно быстро узнал про измены своей возлюбленной: ему показали фото, на которых Пэлтроу целуется с другим мужчиной. Сама актриса обычно не высказывалась про отношения с Аффлеком. Но, видимо, счастливая жизнь бывшего бойфренда с Лопес раздражает, вот Гвинет и решила добавить ложку дёгтя в их бочку мёда. Но получится ли?