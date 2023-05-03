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3 мая, 11:13

Инстасамка показала видео из самолёта после блокировки счетов в России

Блогерша Инстасамка намекнула на отъезд в Дубай на фоне налоговой проверки

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная пользователям под псевдонимом Инстасамка, сообщила об отъезде из России на фоне подозрений в уклонении от уплаты налогов. В соцсети она выложила видео из самолёта, на котором указала пунктом прибытия Дубай.

Инстасамка улетела в Дубай. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

О переезде в Объединённые Арабские Эмираты Инстасамка объявляла ещё прошлой весной. В причины возвращения и очередного отлёта блогерша вдаваться не стала, также не раскрыла, на какой срок покидает страну.

Инстасамке запретили въезд в Латвию

Инстасамке запретили въезд в Латвию

Ранее Дарья Зотеева (Инстасамка) оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Поводом стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. ФНС приостановила все операции по банковским счетам Зотеевой.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России)

Татьяна Миссуми
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