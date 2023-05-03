Инстасамка показала видео из самолёта после блокировки счетов в России

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная пользователям под псевдонимом Инстасамка, сообщила об отъезде из России на фоне подозрений в уклонении от уплаты налогов. В соцсети она выложила видео из самолёта, на котором указала пунктом прибытия Дубай.