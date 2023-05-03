Больше Лерчек и меньше Блиновской: Лайф узнал размер долга блогерши Инстасамки по налогам
Блогерша Инстасамка задолжала почти 700 тысяч рублей налогов
Блогерша Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Блогерша и певица Инстасамка (Дарья Зотеева), счета которой были заблокированы в России, задолжала налоговой 689 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
Сегодня блогерша улетела в Дубай. Инстасамка переехала в ОАЭ ещё в 2022 году году, но на прошлой неделе вернулась в Россию, чтобы выступить в клубе вместе со своим мужем Олегом Еропкиным (Moneyken). Однако концерт без указания причин перенесли на лето. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты Зотеевой по всей России.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Поводом стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. А утром 3 мая журналисты сообщили, что налоговики заблокировали операции по банковским счетам Инстасамки.