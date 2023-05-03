Больше Лерчек и меньше Блиновской: Лайф узнал размер долга блогерши Инстасамки по налогам

Блогерша и певица Инстасамка (Дарья Зотеева), счета которой были заблокированы в России, задолжала налоговой 689 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня блогерша улетела в Дубай. Инстасамка переехала в ОАЭ ещё в 2022 году году, но на прошлой неделе вернулась в Россию, чтобы выступить в клубе вместе со своим мужем Олегом Еропкиным (Moneyken). Однако концерт без указания причин перенесли на лето. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты Зотеевой по всей России.