Путин заявил, что легионеры в футболе это "не плохо, но всё хорошо в меру"

Президент РФ Владимир Путин считает, что легионеры в российском футболе — это не плохо, если их количество находится в разумных пределах. Об этом он заявил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Клычков рассказал главе государства про орловскую футбольную команду в которой все игроки будут местными. На что Путин ответил: "Легионеры — тоже не плохо, но все хорошо в меру просто".

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о футбольной команде, в которой все игроки будут местными. Видео © LIFE