Путин заявил, что легионеры в футболе это "не плохо, но всё хорошо в меру"
Президент РФ Владимир Путин считает, что легионеры в российском футболе — это не плохо, если их количество находится в разумных пределах. Об этом он заявил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
Клычков рассказал главе государства про орловскую футбольную команду в которой все игроки будут местными. На что Путин ответил: "Легионеры — тоже не плохо, но все хорошо в меру просто".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о футбольной команде, в которой все игроки будут местными. Видео © LIFE
Также на встрече Клычков попросил поддержки Путина на предстоящих выборах. Однако президент предупредил, что нужно прежде всего от самих граждан получить оценку результатов работы и "получить мандат доверия на следующий срок".