Путин поручил к 1 мая упростить использование системы Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Агентству стратегических инициатив (АСИ) к 1 мая принять меры для упрощения использования россиянами паспорта футбольного болельщика (Fan ID). В первую очередь изменения должны коснуться пенсионеров, детей и граждан с ограниченными возможностями.

"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией АСИ принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков", — говорится в тексте поручения президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение распоряжения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.