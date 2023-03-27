Путин поручил к 1 мая упростить использование системы Fan ID
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Агентству стратегических инициатив (АСИ) к 1 мая принять меры для упрощения использования россиянами паспорта футбольного болельщика (Fan ID). В первую очередь изменения должны коснуться пенсионеров, детей и граждан с ограниченными возможностями.
"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией АСИ принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков", — говорится в тексте поручения президента, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение распоряжения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Напомним, что с начала этого сезона Российской премьер-лиги карта болельщика стала обязательна для посещения всех стадионов турнира. Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал грустной посещаемость матчей чемпионата России по футболу после полного введения системы Fan ID.
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