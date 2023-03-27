Песков: Определение дальнейшей судьбы Fan ID — прерогатива спортивных властей и спецслужб

Дальнейшую судьбу паспорта болельщика (Fan ID) должны определять спортивные власти и спецслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это прерогатива всё-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение", — отметил он.