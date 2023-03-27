"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 09:58

Песков: Определение дальнейшей судьбы Fan ID — прерогатива спортивных властей и спецслужб

Дальнейшую судьбу паспорта болельщика (Fan ID) должны определять спортивные власти и спецслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это прерогатива всё-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение", — отметил он.

В ГД раскрыли, как планируют вернуть болельщиков на стадионы после введения Fan ID

В ГД раскрыли, как планируют вернуть болельщиков на стадионы после введения Fan ID

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи паспорта болельщика. По его словам, работа системы вызывает много нареканий.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Футбол
  • Политика России
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров