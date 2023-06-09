Черчесов советует Головину не уходить из "Монако" из-за непопадания в еврокубки

Решение полузащитника "Монако" Александра Головина о смене клуба не должно быть сиюминутным. Об этом заявил главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Бывает, что клуб не попадает в еврокубки. Но такие решения не сиюминутные. "Монако" — это большой клуб. В этом году не сложилось, бывает. Пожелаем Головину удачи", — сказал футбольный наставник.

Напомним, "Монако" проиграл "Тулузе" со счётом 1:2 в матче 38-го — заключительного — тура чемпионата Франции и не смог пробиться в еврокубки. Монегаски заняли в турнирной таблице шестое место. При этом для россиянина Головина этот сезон стал самым результативным за всё время выступлений за клуб: он забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.