"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным до 2026 года

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом "Монако", сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2026 года.

Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. На его счету 166 матчей во всех турнирах, в которых россиянин забил 23 мяча и отдал 32 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Головин забил шесть мячей и отдал семь голевых передач в 35 играх.