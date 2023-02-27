"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным до 2026 года
Александр Головин. Обложка © asmonaco.com
Полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом "Монако", сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2026 года.
Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. На его счету 166 матчей во всех турнирах, в которых россиянин забил 23 мяча и отдал 32 результативные передачи.
В нынешнем сезоне Головин забил шесть мячей и отдал семь голевых передач в 35 играх.
Ранее Лайф рассказывал, что полузащитник "Торино" Алексей Миранчук отдал третью голевую передачу за клуб. Он лидирует в команде по системе "гол + пас", имея в активе семь очков.