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27 февраля, 19:19

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным до 2026 года

<p>Александр Головин. Обложка © <a href="https://www.asmonaco.com/aleksandr-golovin-prolonge-laventure/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asmonaco.com</a></p>

Александр Головин. Обложка © asmonaco.com

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом "Монако", сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2026 года.

Забитый Головиным гол помог "Монако" победить ПСЖ

Забитый Головиным гол помог "Монако" победить ПСЖ

Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. На его счету 166 матчей во всех турнирах, в которых россиянин забил 23 мяча и отдал 32 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Головин забил шесть мячей и отдал семь голевых передач в 35 играх.

Ранее Лайф рассказывал, что полузащитник "Торино" Алексей Миранчук отдал третью голевую передачу за клуб. Он лидирует в команде по системе "гол + пас", имея в активе семь очков.

Артур Лапсаков
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