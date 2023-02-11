Забитый Головиным гол помог "Монако" победить ПСЖ

Футбольный клуб одержал победу над "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 3:1.

Один гол забил российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Это удалось ему на четвёртой минуте. Дважды отличился Виссам Бен Йеддер. А от ПСЖ мяч в ворота противника забил Варрен Заир-Эмри. Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе не смогли принять участие в матче из-за травм.

Для Головина это пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. И девятый матч в карьере против ПСЖ.