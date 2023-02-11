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Опубликовано 11 февраля 2023, 19:50

Забитый Головиным гол помог "Монако" победить ПСЖ

Футбольный клуб одержал победу над "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 3:1.

Один гол забил российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Это удалось ему на четвёртой минуте. Дважды отличился Виссам Бен Йеддер. А от ПСЖ мяч в ворота противника забил Варрен Заир-Эмри. Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе не смогли принять участие в матче из-за травм.

Для Головина это пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. И девятый матч в карьере против ПСЖ.

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Ранее агент Александра Головина прокомментировал информацию о заинтересованности немецкой "Боруссии" в российском футболисте. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

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ТАСС / AP / Daniel Cole

Андрей Григорьев
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