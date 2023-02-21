Миранчук отдал третью голевую передачу в "Торино"

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук отдал голевой пас в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Кремонезе" и помог команде уйти от поражения. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На счету российского игрока четыре мяча и три голевых паса за 17 матчей за "Торино". Он лидирует в команде по системе "гол + пас", опережая Антонио Санабрию и Николу Влашича, у которых по шесть очков.