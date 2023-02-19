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19 февраля, 07:30

Агент Кокорина заявил, что футболист вряд ли вернётся в Россию в ближайшее время

Российский футболист Александр Кокорин вряд ли вернётся в РФ в ближайшее время. Об этом заявил его агент Алексей Сафонов. Сейчас нападающий итальянского ФК "Фиорентина" выступает на правах аренды за кипрский "Арис".

"Он сам уже этого не хочет, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство. Думаю, если бы не сценка "12 стульев", он бы до сих пор играл в "Зените". Без проблем. В отличие от Дзюбы, у него есть скорость. Просто он сам этого не хочет", — сказал он в беседе с "Матч ТВ".

Агент футболиста добавил, что Кокорин очень талантлив, а на Кипре он "нашёл свою страну". По мнению представителя спортсмена, сейчас ему нет смысла уезжать.

"Сейчас купит два-три дома, им там довольны", — отметил он.

Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме

Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме

Ранее Лайф писал о том, что российского футболиста Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре.

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ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков
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