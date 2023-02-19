Агент Кокорина заявил, что футболист вряд ли вернётся в Россию в ближайшее время

"Он сам уже этого не хочет, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство. Думаю, если бы не сценка "12 стульев", он бы до сих пор играл в "Зените". Без проблем. В отличие от Дзюбы, у него есть скорость. Просто он сам этого не хочет", — сказал он в беседе с "Матч ТВ".