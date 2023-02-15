Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре
Российского футболиста Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре. Кадры публикует телеканал "360".
Российского футболиста Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре. Видео © Телеканал "360"
Сейчас нападающий итальянского ФК "Фиорентина" выступает на правах аренды за кипрский "Арис". Не исключено, что там он собирается продолжить свою карьеру.
А ранее Александр Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме. Он считает, что заключение приводит в порядок ребят, которые "поплыли". Сам футболист попал за решётку после серии драк. "Компанию" ему составили его младший брат Кирилл, коллега Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий. Футболистов выпустили по УДО в 2019 году.
ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsk