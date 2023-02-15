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15 февраля, 07:48

Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре

Российского футболиста Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре. Кадры публикует телеканал "360".

Российского футболиста Александра Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре. Видео © Телеканал "360"

Сейчас нападающий итальянского ФК "Фиорентина" выступает на правах аренды за кипрский "Арис". Не исключено, что там он собирается продолжить свою карьеру.

Психолог поставила диагноз Кокорину, пожелавшему тюрьмы "каждому нормальному мужчине"

Психолог поставила диагноз Кокорину, пожелавшему тюрьмы "каждому нормальному мужчине"

А ранее Александр Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме. Он считает, что заключение приводит в порядок ребят, которые "поплыли". Сам футболист попал за решётку после серии драк. "Компанию" ему составили его младший брат Кирилл, коллега Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий. Футболистов выпустили по УДО в 2019 году.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsk

Николь Вербер
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