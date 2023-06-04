"Монако" Головина не пробился в еврокубки

"Монако" проиграл "Тулузе" со счётом 1:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции и не смог пробиться в еврокубки. Монегаски заняли в турнирной таблице шестое место.

Российский полузащитник Александр Головин встречу пропускал из-за травмы. Ранее главный тренер клуба Филипп Клеман сообщал, что у хавбека есть небольшие проблемы с приводящими мышцами.

Всего на счету Головина восемь голов и семь результативных передач в 34 играх сезона.

В Лигу чемпионов от Франции вышли ПСЖ и "Ланс". "Марсель" сыграет в квалификации турнира. Победитель Кубка страны "Тулуза" и "Ренн", вырвавший четвёртое место благодаря победе в последнем матче, попали в групповой этап Лиги Европы, а "Лилль" начнёт еврокубки с квалификации Лиги конференций.