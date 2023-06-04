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3 июня, 21:13

"Монако" Головина не пробился в еврокубки

"Монако" проиграл "Тулузе" со счётом 1:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции и не смог пробиться в еврокубки. Монегаски заняли в турнирной таблице шестое место.

Российский полузащитник Александр Головин встречу пропускал из-за травмы. Ранее главный тренер клуба Филипп Клеман сообщал, что у хавбека есть небольшие проблемы с приводящими мышцами.

Всего на счету Головина восемь голов и семь результативных передач в 34 играх сезона.

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

В Лигу чемпионов от Франции вышли ПСЖ и "Ланс". "Марсель" сыграет в квалификации турнира. Победитель Кубка страны "Тулуза" и "Ренн", вырвавший четвёртое место благодаря победе в последнем матче, попали в групповой этап Лиги Европы, а "Лилль" начнёт еврокубки с квалификации Лиги конференций.

Напомним, в феврале текущего года "Монако" продлил контракт с Головиным до 2026 года. Россиянин перешёл во французский клуб из ЦСКА в 2018 году.

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Twitter / AS Monaco

Артур Лапсаков
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