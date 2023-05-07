Гол Головина помог "Монако" выиграть у "Анже" в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб "Монако" на выезде обыграл "Анже" в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей один из голов забил российский футболист Александр Головин. Он отличился в конце первого тайма дальним ударом. Полузащитник в нынешнем сезоне провёл 31 матч во французском чемпионате. На его счету восемь забитых мячей и семь голевых передач.

"Монако" в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 64 очка. А "Анже", имея в активе 14 баллов, идёт на последнем, 20-м месте.