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7 мая, 13:40

Гол Головина помог "Монако" выиграть у "Анже" в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб "Монако" на выезде обыграл "Анже" в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей один из голов забил российский футболист Александр Головин. Он отличился в конце первого тайма дальним ударом. Полузащитник в нынешнем сезоне провёл 31 матч во французском чемпионате. На его счету восемь забитых мячей и семь голевых передач.

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"Монако" в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 64 очка. А "Анже", имея в активе 14 баллов, идёт на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что грозненский "Ахмат" обыграл столичное "Торпедо" со счётом 5:1. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".

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ТАСС / ZUMA

Иван Косицын
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