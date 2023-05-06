"Факел" с новым наставником одержал победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Воронежский "Факел" победил "Ростов" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. В составе команды победителей забитыми голами отметились Роман Акбашев (46-я минута) и Хызыр Аппаев (74-я). Отметим, что сегодня "Факел" впервые выступил с новым наставником Вадимом Евсеевым — на прошлой неделе он сменил на своём посту Дмитрия Пятибратова.

"Факел" на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. А "Ростов" с 50 очками располагаются на второй строчке. Лидирует по-прежнему петербургский "Зенит" (61 очко).