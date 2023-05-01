"Факел" назвал имя нового главного тренера команды

Российский наставник Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.

"Добро пожаловать в "Факел"!" — обратились там к новому наставнику.

Помощниками Евсеева в "Факеле" стали Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями.