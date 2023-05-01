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1 мая, 11:39

"Факел" назвал имя нового главного тренера команды

Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского "Факела"

Российский наставник Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.

"Добро пожаловать в "Факел"!" обратились там к новому наставнику.

Помощниками Евсеева в "Факеле" стали Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями.

Раскрыта причина ухода Евсеева с поста главного тренера "Шинника"

Раскрыта причина ухода Евсеева с поста главного тренера "Шинника"

Накануне сообщалось, что клуб "Факел" покинул главный тренер Дмитрий Пятибратов. В пресс-службе команды уточнили, что увольнение произошло по обоюдному согласию. В этот же день Евсеев ушёл с поста наставника ярославского "Шинника".

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t.me / pfcfakel

Иван Косицын
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