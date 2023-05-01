"Факел" назвал имя нового главного тренера команды
Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского "Факела"
Российский наставник Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.
"Добро пожаловать в "Факел"!" — обратились там к новому наставнику.
Помощниками Евсеева в "Факеле" стали Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями.
Накануне сообщалось, что клуб "Факел" покинул главный тренер Дмитрий Пятибратов. В пресс-службе команды уточнили, что увольнение произошло по обоюдному согласию. В этот же день Евсеев ушёл с поста наставника ярославского "Шинника".
t.me / pfcfakel