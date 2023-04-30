Воронежский "Факел" остался без главного тренера

Воронежский футбольный клуб "Факел" покинул главный тренер Дмитрий Пятибратов. Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Там уточнили, что увольнение произошло по обоюдному согласию.

"Дмитрий Пятибратов покидает "Факел". Клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию. Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка", — говорится в публикации.

Клуб поблагодарил тренера за работу. Там указали, что двери для Пятибратова всегда будут открыты, и назвали его частью истории "Факела". Сам он заявил о том, что от работы в воронежском клубе у него останутся только добрые воспоминания.