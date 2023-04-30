Воронежский "Факел" остался без главного тренера
Дмитрий Пятибратов покинул пост тренера в воронежском "Факеле"
Воронежский футбольный клуб "Факел" покинул главный тренер Дмитрий Пятибратов. Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Там уточнили, что увольнение произошло по обоюдному согласию.
"Дмитрий Пятибратов покидает "Факел". Клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию. Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка", — говорится в публикации.
Клуб поблагодарил тренера за работу. Там указали, что двери для Пятибратова всегда будут открыты, и назвали его частью истории "Факела". Сам он заявил о том, что от работы в воронежском клубе у него останутся только добрые воспоминания.
"Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых "Факел" добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!" — цитирует клуб Пятибратова.
Ранее Лайф писал о том, что главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев покинул занимаемый пост. Руководство "Шинника" расторгло договор с ним по обоюдному согласию.
ТАСС / Sergei Savostyanov