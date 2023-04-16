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16 апреля, 15:13

Сандро Шварц ушёл с поста тренера "Герты"

<p>Сандро Шварц. Фото © <a href="https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2023/04/pressekonferenz-vor-bscrbl-2223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hertha BSC</a></p>

Сандро Шварц. Фото © Hertha BSC

Бывший наставник московского "Динамо" Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера "Герты". Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой немецкого клуба.

"За то время, что я был здесь, вы, ребята, всегда поддерживали команду и тренерский штаб. Мы почувствовали вашу поддержку и очень признательны. Я сожалею, что этот путь не увенчался успехом", сказал Шварц.

После 28 сыгранных матчей "Герта" расположилась на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Германии. Когда же Шварц работал с "Динамо", он, наоборот, добился определённых успехов: впервые за 14 лет команда добралась до бронзовых медалей Российской премьер-лиги.

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Лайф писал, что "Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 23-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

Матвей Константинов
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