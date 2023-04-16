Сандро Шварц ушёл с поста тренера "Герты"
Сандро Шварц. Фото © Hertha BSC
Бывший наставник московского "Динамо" Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера "Герты". Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой немецкого клуба.
"За то время, что я был здесь, вы, ребята, всегда поддерживали команду и тренерский штаб. Мы почувствовали вашу поддержку и очень признательны. Я сожалею, что этот путь не увенчался успехом", — сказал Шварц.
После 28 сыгранных матчей "Герта" расположилась на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Германии. Когда же Шварц работал с "Динамо", он, наоборот, добился определённых успехов: впервые за 14 лет команда добралась до бронзовых медалей Российской премьер-лиги.
Лайф писал, что "Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 23-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.