Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев покинул команду

"Шинник" и Евсеев достигли договорённости о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности!" — говорится в сообщении.

Напомним, 47-летний Евсеев начал тренировать "Шинник" в июне 2021 года, контракт наставника был рассчитан на два года. Под его руководством клуб снова вернулся в Футбольную национальную лигу, а также стал победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе. Сейчас "Шинник" располагается на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками. По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, новым местом работы Евсеева станет воронежский "Факел".