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30 апреля, 09:56

Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев покинул команду

<p>Вадим Евсеев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcshinnik?z=photo-27342817_457283322/album-27342817_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Шинник" Ярославль</a></p>

Вадим Евсеев. Обложка © VK / ФК "Шинник" Ярославль

Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев покинул занимаемый пост, сообщает пресс-служба футбольной команды.

"Шинник" и Евсеев достигли договорённости о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности!" — говорится в сообщении.

Напомним, 47-летний Евсеев начал тренировать "Шинник" в июне 2021 года, контракт наставника был рассчитан на два года. Под его руководством клуб снова вернулся в Футбольную национальную лигу, а также стал победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе. Сейчас "Шинник" располагается на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками. По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, новым местом работы Евсеева станет воронежский "Факел".

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Наталья Исакова
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