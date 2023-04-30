Раскрыта причина ухода Евсеева с поста главного тренера "Шинника"

Руководство "Шинника" расторгло договор с теперь уже бывшим главным тренером клуба Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Как заявил генеральный директор ФК Сергей Кулаков, возникла необходимость что-то поменять.

"Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время, — факт", — сказал он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Такую необходимость, добавил Кулаков, понимал и сам Евсеев. При этом появилась информация, что в скором времени Евсеев возглавит воронежский футбольный клуб "Факел". Причём контракт будет рассчитан до конца 2024 года.