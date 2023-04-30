Раскрыта причина ухода Евсеева с поста главного тренера "Шинника"
Гендиректор "Шинника" Кулаков: Евсеев понимал, что в клубе надо что-то поменять
Руководство "Шинника" расторгло договор с теперь уже бывшим главным тренером клуба Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Как заявил генеральный директор ФК Сергей Кулаков, возникла необходимость что-то поменять.
"Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время, — факт", — сказал он в интервью "Спорт-Экспрессу".
Такую необходимость, добавил Кулаков, понимал и сам Евсеев. При этом появилась информация, что в скором времени Евсеев возглавит воронежский футбольный клуб "Факел". Причём контракт будет рассчитан до конца 2024 года.
Напомним, сегодня главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев покинул занимаемый пост. Эту должность он занимал с июня 2021 года, контракт наставника был рассчитан на два года. Под руководством Евсеева "Шинник" вернулся в Футбольную национальную лигу.
ТАСС / Пётр Ковалев