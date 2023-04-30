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30 апреля, 11:05

Раскрыта причина ухода Евсеева с поста главного тренера "Шинника"

Гендиректор "Шинника" Кулаков: Евсеев понимал, что в клубе надо что-то поменять

Руководство "Шинника" расторгло договор с теперь уже бывшим главным тренером клуба Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Как заявил генеральный директор ФК Сергей Кулаков, возникла необходимость что-то поменять.

"Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время,  — факт", — сказал он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Такую необходимость, добавил Кулаков, понимал и сам Евсеев. При этом появилась информация, что в скором времени Евсеев возглавит воронежский футбольный клуб "Факел". Причём контракт будет рассчитан до конца 2024 года.

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Напомним, сегодня главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев покинул занимаемый пост. Эту должность он занимал с июня 2021 года, контракт наставника был рассчитан на два года. Под руководством Евсеева "Шинник" вернулся в Футбольную национальную лигу.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Светлана Оперук
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