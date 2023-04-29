Погорелов развеял слухи о масштабной скупке игроков РПЛ в "Зенит"

Исполнительный директор ФК "Зенит" Максим Погорелов ответил журналистам издания "Спорт-Экспресс" на вопрос о том, действительно ли клуб планирует летом скупить половину игроков Российской премьер-лиги, а именно: Матвея Сафонова, Константина Тюкавина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, Илью Самошникова и Сергея Пиняева.

"Писали столько, что мы половину премьер-лиги покупаем. <...> Не читайте всё, что пишут. Такой скупки не будет точно", — сказал Погорелов.