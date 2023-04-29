КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 18:51

Погорелов развеял слухи о масштабной скупке игроков РПЛ в "Зенит"

Исполнительный директор ФК "Зенит" Максим Погорелов ответил журналистам издания "Спорт-Экспресс" на вопрос о том, действительно ли клуб планирует летом скупить половину игроков Российской премьер-лиги, а именно: Матвея Сафонова, Константина Тюкавина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, Илью Самошникова и Сергея Пиняева.

"Писали столько, что мы половину премьер-лиги покупаем. <...> Не читайте всё, что пишут. Такой скупки не будет точно", — сказал Погорелов.

ФНЛ может принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги

ФНЛ может принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги

Ранее бывший нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари назвал чемпионат России не менее интересным, чем Кубок Испании или Германии.

Обложка ©

ФК "Зенит"

Ирина Фальке
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров