КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:10

ФНЛ может принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги

Если четыре клуба из Крыма пройдут процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), Футбольная национальная лига (ФНЛ) может принять их в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России.

В ФНЛ указали, что рабочая группа по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель была проведена работа по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным и финансовым критериям.

"После подведения итогов мы предложили трём клубам призёрам Премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза — пройти аттестацию Футбольной национальной лиги. Приглашения направлены в ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Севастополь", ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), на данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию", — сказано в заявлении пресс-службы ФНЛ.

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Ранее Лайф писал о том, что формат проведения Российской премьер-лиги не будет меняться в следующем сезоне. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев.

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Unsplash

Илья Суриков
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