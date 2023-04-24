ФНЛ может принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги

Если четыре клуба из Крыма пройдут процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), Футбольная национальная лига (ФНЛ) может принять их в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России.

В ФНЛ указали, что рабочая группа по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель была проведена работа по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным и финансовым критериям.

"После подведения итогов мы предложили трём клубам — призёрам Премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза — пройти аттестацию Футбольной национальной лиги. Приглашения направлены в ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Севастополь", ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), на данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию", — сказано в заявлении пресс-службы ФНЛ.