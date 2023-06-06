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6 июня, 16:29

Самошников и ещё два игрока покинули вернувшийся в РПЛ "Рубин"

Самошников, Саплинов и Митков покинули "Рубин" после окончания контрактов

<p>Илья Самошников. Обложка © <a href="https://rubin-kazan.ru/posts/samoshnikov-sygral-v-pobednom-matche-s-kiprom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Рубин"</p>

Илья Самошников. Обложка © Сайт ФК "Рубин"

Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников покидает клуб после окончания контракта, сообщает пресс-служба команды.

"Илья перешёл в наш клуб в январе 2020 года. За это время он сыграл 87 матчей, забил пять голов, сделал пять результативных передач, вырос в игрока сборной России", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственный уход из "Рубина". Команда также прощается с атакующим полузащитником Александром Саплиновым и нападающим Димитаром Митковым — у футболистов истекли сроки арендных соглашений. Оба во время пребывания в клубе так и не отметились результативными действиями.

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Напомним, что в мае "Рубин" обыграл калининградскую "Балтику" и спустя сезон вернулся в Российскую премьер-лигу.

Наталья Исакова
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