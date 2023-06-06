Самошников и ещё два игрока покинули вернувшийся в РПЛ "Рубин"

Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников покидает клуб после окончания контракта, сообщает пресс-служба команды.

"Илья перешёл в наш клуб в январе 2020 года. За это время он сыграл 87 матчей, забил пять голов, сделал пять результативных передач, вырос в игрока сборной России", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственный уход из "Рубина". Команда также прощается с атакующим полузащитником Александром Саплиновым и нападающим Димитаром Митковым — у футболистов истекли сроки арендных соглашений. Оба во время пребывания в клубе так и не отметились результативными действиями.