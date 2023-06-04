В "Локомотиве" рассказали, кто из игроков покинет клуб в июле

Столичный "Локомотив" попрощался с нападающим Франсуа Камано, контракт с ним решено не продлевать. Об этом рассказал изданию "Спорт-Экспресс" председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

"Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано. Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт", — уточнил он.

По его словам, клуб может пересмотреть контракты и с другими игроками, но сейчас об этом говорить рано. Нагорных пояснил, что "Локомотив" настроен укреплять свой состав и дальше, чтобы сформировать "коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника".

27-летний Камано пришёл в клуб в августе 2020 года, в нынешнем сезоне он был задействован в 37 матчах, забил шесть голов и сделал четыре успешные передачи. Его контракт заканчивается в июле этого года.