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4 июня, 11:05

В "Локомотиве" рассказали, что не испытывают дискомфорта в общении с Миранчуком и Жемалетдиновым

"Спорт-Экспресс": Диалог о контрактах Миранчука и Жемалетдинова ещё не начат

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев / Бухарев Олег</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев / Бухарев Олег

Юрий Нагорных, председатель совета директоров ФК "Локомотив" ответил журналисту "Спорт-Экспресса" на вопрос о контрактах Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

В ответ на вопрос о том, правда ли переговоры о контрактах Миранчука и Жемалетдинова начнутся по завершении сезона, Нагорных рассказал, что пока переговоры не начаты, но никаких беспокойств на этот счёт у руководства клуба нет.

"Мы пока их не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива". Не испытываем никаких дискомфортных ситуаций в общении с нашими ребятами", сообщил председатель совета директоров клуба.

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А ещё недавно в сети появилась информация о том, что свой контракт с "Локомотивом" может продлить и 20-летний полузащитник Артём Карпукас. Его агент рассказал о том, что переговоры на этот счёт активно ведутся.

Юрий Лысенко
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