В "Локомотиве" рассказали, что не испытывают дискомфорта в общении с Миранчуком и Жемалетдиновым
"Спорт-Экспресс": Диалог о контрактах Миранчука и Жемалетдинова ещё не начат
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев / Бухарев Олег
Юрий Нагорных, председатель совета директоров ФК "Локомотив" ответил журналисту "Спорт-Экспресса" на вопрос о контрактах Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.
В ответ на вопрос о том, правда ли переговоры о контрактах Миранчука и Жемалетдинова начнутся по завершении сезона, Нагорных рассказал, что пока переговоры не начаты, но никаких беспокойств на этот счёт у руководства клуба нет.
"Мы пока их не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива". Не испытываем никаких дискомфортных ситуаций в общении с нашими ребятами", — сообщил председатель совета директоров клуба.
А ещё недавно в сети появилась информация о том, что свой контракт с "Локомотивом" может продлить и 20-летний полузащитник Артём Карпукас. Его агент рассказал о том, что переговоры на этот счёт активно ведутся.