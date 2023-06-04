В "Локомотиве" рассказали, что не испытывают дискомфорта в общении с Миранчуком и Жемалетдиновым

Юрий Нагорных, председатель совета директоров ФК "Локомотив" ответил журналисту "Спорт-Экспресса" на вопрос о контрактах Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

В ответ на вопрос о том, правда ли переговоры о контрактах Миранчука и Жемалетдинова начнутся по завершении сезона, Нагорных рассказал, что пока переговоры не начаты, но никаких беспокойств на этот счёт у руководства клуба нет.

"Мы пока их не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива". Не испытываем никаких дискомфортных ситуаций в общении с нашими ребятами", — сообщил председатель совета директоров клуба.