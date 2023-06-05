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5 июня, 10:18

Карпин отреагировал на слухи о переходе в "Динамо" или "Спартак"

Карпин — о "переходе" в "Динамо" или "Спартак": "Мне комфортно в "Ростове"

<p>Валерий Карпин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcrostov?z=photo-33352573_457362187/album-33352573_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Ростов"</a></p>

Валерий Карпин. Обложка © VK / ФК "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о его возможном уходе на пост главного тренера в "Спартак" или "Динамо". Ответ 54-летнего специалиста был весьма краток и строг.

"Я никак не отношусь к этим слухам. Мне комфортно в "Ростове" всегда", — сказал Карпин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф сообщал, что ФК "Динамо" покинул сербский тренер Славиша Йоканович. Обязанности наставника бело-голубых временно исполняет Павел Алпатов. К слову, под его руководством недавно клуб разгромил "Торпедо".

Наталья Исакова
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