Карпин отреагировал на слухи о переходе в "Динамо" или "Спартак"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о его возможном уходе на пост главного тренера в "Спартак" или "Динамо". Ответ 54-летнего специалиста был весьма краток и строг.

"Я никак не отношусь к этим слухам. Мне комфортно в "Ростове" всегда", — сказал Карпин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".