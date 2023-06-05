Карпин отреагировал на слухи о переходе в "Динамо" или "Спартак"
Карпин — о "переходе" в "Динамо" или "Спартак": "Мне комфортно в "Ростове"
Валерий Карпин. Обложка © VK / ФК "Ростов"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о его возможном уходе на пост главного тренера в "Спартак" или "Динамо". Ответ 54-летнего специалиста был весьма краток и строг.
"Я никак не отношусь к этим слухам. Мне комфортно в "Ростове" всегда", — сказал Карпин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что ФК "Динамо" покинул сербский тренер Славиша Йоканович. Обязанности наставника бело-голубых временно исполняет Павел Алпатов. К слову, под его руководством недавно клуб разгромил "Торпедо".