"Ростов" обсуждает продление контракта с Полозом

"Ростов" начал обсуждать с нападающим Дмитрием Полозом продление его контракта, сообщил вице-президент клуба Рустем Сайманов.

"Разговор мы начали... Всё зависит и от него, и от нас", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В сезоне 2022/2023 31-летний игрок забил девять мячей в 29 матчах, его контракт действует до конца июня 2023 года.

Полоз перешёл в "Ростов" в 2020 году из "Сочи". Также он представлял клуб в 2012–2017 годах.