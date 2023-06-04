"Ростов" обсуждает продление контракта с Полозом
Вице-президент "Ростова" Сайманов: Клуб обсуждает с Полозом продление контракта
Дмитрий Полоз. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
"Ростов" начал обсуждать с нападающим Дмитрием Полозом продление его контракта, сообщил вице-президент клуба Рустем Сайманов.
"Разговор мы начали... Всё зависит и от него, и от нас", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
В сезоне 2022/2023 31-летний игрок забил девять мячей в 29 матчах, его контракт действует до конца июня 2023 года.
Полоз перешёл в "Ростов" в 2020 году из "Сочи". Также он представлял клуб в 2012–2017 годах.
Напомним, накануне "Ростов" в заключительном туре чемпионата России проиграл ЦСКА с разгромным счётом 1:4 и не смог занять второе место. Подопечные Валерия Карпина финишировали четвёртыми, также пропустив вперёд "Спартак" и "Зенит".