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4 июня, 13:14

"Ростов" обсуждает продление контракта с Полозом

Вице-президент "Ростова" Сайманов: Клуб обсуждает с Полозом продление контракта

<p>Дмитрий Полоз. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Дмитрий Полоз. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

"Ростов" начал обсуждать с нападающим Дмитрием Полозом продление его контракта, сообщил вице-президент клуба Рустем Сайманов.

"Разговор мы начали... Всё зависит и от него, и от нас", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В сезоне 2022/2023 31-летний игрок забил девять мячей в 29 матчах, его контракт действует до конца июня 2023 года.

Полоз перешёл в "Ростов" в 2020 году из "Сочи". Также он представлял клуб в 2012–2017 годах.

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Напомним, накануне "Ростов" в заключительном туре чемпионата России проиграл ЦСКА с разгромным счётом 1:4 и не смог занять второе место. Подопечные Валерия Карпина финишировали четвёртыми, также пропустив вперёд "Спартак" и "Зенит".

Матвей Константинов
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