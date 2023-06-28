Путин отметил рекордные показатели роста туризма в Дагестане

Президент России Владимир Путин во время визита в Дербент обратил внимание на рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане в том числе благодаря культурным достопримечательностям и природе региона.

"Рост внутреннего туризма здесь, в Дагестане, в Дербенте в частности, показывает рекордные показатели. Кроме того, о чём я сказал, я сказал о древнем происхождении и Дагестана, и Дербента, о достопримечательностях культурных, но здесь ещё и потрясающая природа, много других достопримечательностей", — заметил глава государства на совещании по вопросам развития туризма.