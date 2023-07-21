В России ожидают летом возобновление безвиза с Китаем

Россия и Китай планируют возобновить безвизовые групповые поездки, сейчас завершаются последние формальности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генконсул РФ в Харбине Сергей Линник.

Он сказал, что консульство следит за информацией Минэкономразвития России и надеется, что безвизовые туробмены между двумя странами в скором времени будут возобновлены. Ожидается, что поездки начнутся уже этим летом, китайская сторона должна предоставить список своих туроператоров.