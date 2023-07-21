В России ожидают летом возобновление безвиза с Китаем
Генконсул Линник: Россия и Китай возобновят безвизовые групповые поездки
Россия и Китай планируют возобновить безвизовые групповые поездки, сейчас завершаются последние формальности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генконсул РФ в Харбине Сергей Линник.
Он сказал, что консульство следит за информацией Минэкономразвития России и надеется, что безвизовые туробмены между двумя странами в скором времени будут возобновлены. Ожидается, что поездки начнутся уже этим летом, китайская сторона должна предоставить список своих туроператоров.
Лайф писал, что с 6 февраля в Китае разрешили организованным группам туристов посещать другие страны. Власти КНР одобрили список из 20 стран. Напомним, с 2020 года поездки были под запретом из-за распространения коронавируса.
Unsplash