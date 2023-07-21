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21 июля, 03:08

В России ожидают летом возобновление безвиза с Китаем

Генконсул Линник: Россия и Китай возобновят безвизовые групповые поездки

Россия и Китай планируют возобновить безвизовые групповые поездки, сейчас завершаются последние формальности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генконсул РФ в Харбине Сергей Линник.

Он сказал, что консульство следит за информацией Минэкономразвития России и надеется, что безвизовые туробмены между двумя странами в скором времени будут возобновлены. Ожидается, что поездки начнутся уже этим летом, китайская сторона должна предоставить список своих туроператоров.

Ещё одна страна может отменить визы для россиян в 2023 году

Ещё одна страна может отменить визы для россиян в 2023 году

Лайф писал, что с 6 февраля в Китае разрешили организованным группам туристов посещать другие страны. Власти КНР одобрили список из 20 стран. Напомним, с 2020 года поездки были под запретом из-за распространения коронавируса.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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