Не только денежное дерево: Эти 6 растений притягивают в дом богатство

Пока одни верят в разного рода суеверия, как приманить деньги, не подметают в грозу или покупают домой фигурку китайской жабы с монетой во рту, другие заряжаются энергией богатства иначе. Способ, о котором сейчас расскажем, особенно полезен работающим дома или на удалёнке. Потому что приманить деньги в жилище просто: разместите в нём определённое растение. Или два. Или все! Но какие конкретно? Сейчас расскажем.

1. Лимонное дерево

Какие растения заряжают дом денежной энергией. Фото © Shutterstock

Начнём с растения, которое буквально на себе выращивает деньги. Хотите скопить миллиончик-другой, тогда скорее бегите в ближайший цветочный и покупайте своё личное лимонное деревце. Вот увидите, вложение точно окупится. Потому что, как считают эзотерики, наличие в доме этого цитрусового защищает от ссор и конфликтов. А чтобы стать богатым, приготовьте для лимонного дерева горшок красного цвета, который поставите в юго-восточной части квартиры или дома. Но есть одно важное правило: как только лимон принесёт первую финансовую удачу — эти деньги нужно отдать на благотворительность. А вот остальными уже распоряжаться самостоятельно.

Бамбук счастья

Денежные растения, которые должны быть дома у каждого. Фото © Freepik / mrsiraphol

Драцена сандера, которую называют бамбуком счастья, точно стоит внимания тех, кто хочет почистить свои не пойми чем забитые денежные каналы и усилить личный финансовый магнит. Далеко не все знают про магические свойства этого цветка. Но дому, где растёт бамбук счастья, будет сопутствовать удача, процветание и приумножение капитала. Приятный бонус: финансовый успех, достигнутый с помощью драцены, сохранится надолго.

Маранта тростниковая

Маранта тростниковая — растения, заряженные энергией денег. Фото © Getty Images

Маранта тростниковая, или арроурут, тоже считается растением, привлекающим к себе денежную удачу, успех и славу. По легендам, горшок с этим цветком, расположенный в рабочей зоне или офисе, окажется источником прибыли. Маранта помогает сосредоточиться на задачах, а не на эмоциях, и стимулирует желание учиться и приобретать новые навыки. Вот только в выращивании и уходе, как и большой капитал, требует много усилий. Не каждый справится. Но те, кто смогут, точно озолотятся.

Китайское денежное дерево

Китайское денежное дерево и ещё 5 растений, которые притягивают в дом деньги. Фото © Getty Images

Азиатская мудрость гласит: если принести домой растения, в названии которых встречается слово "деньги", станете богатым. Шутим, такой пословицы нет, а вот китайское денежное дерево существует. Небольшой, симпатичный цветок любят размещать в домах из-за неприхотливости и поверья, что его круглые и плоские листья, похожие на монетки, помогут хозяевам разбогатеть. Так это или нет, каждый проверит лично, но в интерьер китайское денежное дерево вписывается идеально.

Долларовое дерево

Долларовое дерево наладит финансовый поток человека и поможет разбогатеть. Фото © Freepik

Кто, как не ещё одно денежное растение поможет наполнить ваш дом зелёной "капустой"? Замиокулькас, или долларовое дерево, считается одним из самых мощных символов богатства и процветания. Этот цветок не только понизит содержание в квартире углекислого газа, но и поможет зарядить работающего рядом хозяина на успех. Лучше всего поставить это растение в зоне богатства, например, в углу комнаты, где находится сейф или копилка. Так долларовое дерево приумножит ваш капитал быстрее и гуще.

Кактусы всех форм и размеров

Кактусы тоже считаются растениями-магнитами для денег. Они приманивают богатство в дом. Фото © Freepik / rawpixel-com

Вы не раз видели этих колючих малышей в магазинах "всё для сада и дома", но, признайтесь, не рассматривали их никогда всерьёз. И очень зря! Бытует мнение, что кактусы пользуются популярностью только у ленивых хозяев. Кому и растение дома иметь хочется, и ухаживать за ним как-то лень. Интересно, изменится ли ваше мнение об этих зелёных друзьях, когда узнаете, что они способны приманивать к себе богатство и усиливать денежные потоки человека? По поверьям, колючки кактусов отпугивают неудачи и воров. Особенно хорошо помогают бизнесменам и владельцам своего дела, потому что создают правильную ауру хозяину, настраивая того на удачу в материальном плане.