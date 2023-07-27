5 личных вещей, которыми нельзя делиться, иначе навлечёте беды и несчастья

Приметы и поверья давно занимают важное место в жизни людей. Существует много предметов, которые считаются не только обычными вещами, но и некими талисманами. Якобы они могут повлиять на жизнь человека. Рассказываем о шести таких магических вещицах, которые лучше не одалживать. Если вы, конечно, не хотите привлечь беду на свою голову.

1. Соль

Эти 5 вещей могут привлечь беду в вашу жизнь: что нужно знать. Фото © Freepik / 8photo

Соль — это не просто приправа для еды. В некоторых культурах она является мощным элементом, который влияет на жизнь человека. В России, например, соль считается символом гостеприимства и дружбы. Однако, если вы хотите избежать проблем, не одалживайте её другим людям. Потому что это ещё и энергетический компонент, который способен отрицательно повлиять на удачу, привлечь болезни и любовные утраты. Если кому-то из ваших соседей понадобилась соль, просто подарите её, указав, что отдавать обратно не нужно.

2. Посуда

От удачи до несчастий: как энергетика вещей влияет на нашу жизнь. Фото © Freepik

Столовая посуда — это семейные вещи, которые заряжены энергетикой вашего дома. Поэтому дать их в пользование другим — всё равно что поделиться частью себя. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, к приобретению новых проблем, страхов, конфликтов с близкими. Поэтому, если хотите дать в долг пару тарелок, будьте готовы, что после могут начать происходить неприятные вещи.

3. Украшения

Талисманы или проклятие? Почему эти 5 вещей не стоит одалживать. Фото © Freepik

Украшения могут сослужить недобрую службу и наделить другого человека болезнями, неудачами и потерями. Они впитывают энергетику хозяина и работают на него. Поэтому, если вы дадите красивые аксессуары кому-то из своих друзей и знакомых, они прочувствуют все негативные последствия на себе. Считается, что разрешение носить свои украшения станет началом конфликта или недоразумений в будущем.

4. Веник

Как сохранить свою энергию: 5 вещей, которые лучше не одалживать. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Веник также не рекомендуется одалживать из-за прилипчивой энергетики. Этот предмет используется для очистки и избавления от негативной энергии в доме. Поэтому если вы дадите веник кому-то на время, то лишите свой дом защиты. Другие считают, что, отдав его, вы обрекаете себя на финансовые проблемы, конфликты на работе и даже длинную чёрную полосу в жизни!

5. Одежда

Не одалживайте эти 5 вещей, если не хотите привлечь беду в свою жизнь. Фото © Freepik / Garetsvisual

Одежда — это личные вещи, которые желательно не отдавать тем, в чьих добрых и светлых намерениях вы не уверены. Считается, что предметы гардероба тоже впитывают энергетику хозяина. И передача одежды другому человеку может привести к "бонусу" в виде негативной энергии от хозяина к одолжившему и обратно. Особенно актуально это для обуви, ведь именно в ней скапливается вся тьма. Чтобы исключить возможные негативные последствия, за предмет одежды нужно всегда брать плату, хотя бы чисто символическую.