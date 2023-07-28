7 сигналов в общении пары, которые так и кричат: эти отношения долго не протянут

В поисках здоровых и долговечных отношений мы часто обращаем внимание на красивые слова, взаимную привлекательность и общие интересы. Но есть и определённые "красные флаги", которые прямо указывают на то, что отношения, скорее всего, не будут длиться долго. Мы собрали для вас семь таких маркеров скорого конца, и их эффективность проверена пользователями Reddit.

"Однажды я был на вечеринке и встретил там брачного консультанта, которая уже двадцать с лишним лет работает с парочками. Я спросил тогда, что является первым признаком будущего краха отношений. Не задумываясь, она ответила: "Если один человек проявляет презрение к чувствам другого, всё кончено!" — Marauder.

Опасные сигналы, что ваши отношения обречены. Фото © Shutterstock

"Если они заводят ребёнка, чтобы "исправить" свои отношения. Это как наклеить грязный пластырь на ампутированную ногу", — ThingsOfThatNaychah.

"Если любые разногласия заканчиваются спорами. Я и мой партнёр расходимся во многих вещах. Но мы в состоянии поговорить, обсудить и даже иногда согласиться с другой стороной. Впрочем, если у влюблённых вообще нет никаких разногласий, это тоже странно", — jayhitter.

"Если у них сильно противоречивые планы на будущее. Что означает: либо они расстанутся, либо придётся прийти к компромиссу, который не будет удовлетворять никого", — slinkocat.

Как понять, что отношения не протянут долго: 7 "красных флагов" и сигналов бедствия. Фото © Shutterstock

"Я слышал, что закатывание глаз — самый распространённый признак возможного разрыва отношений. Всё из-за того, что этот невербальный знак показывает презрение, которое является ядом для любого типа связи, тем более для брака", — Old_Hamster_4218.

"В этом контексте я всегда думаю о теории птиц. Если один человек говорит другому: "О, смотри, какая птичка", а другой не обращает внимания (хотя достаточно просто посмотреть на неё и сказать: "Эй, спасибо, действительно крутая птичка"), отношения не будут ладиться и развиваться. Для пары критически важна готовность поддерживать свою половинку в коммуникации. Я считаю, что это работает для многих отношений, помимо романтических или сексуальных", — Allredditorsarewomen.

7 признаков, что отношения трещат по швам и скоро разорвутся. Фото © Shutterstock

"Какой сигнал предвещает будущее расставание? Когда влюблённые решают попробовать "свободные отношения" для того, чтобы спасти брак. После такого решения осталось только считать месяцы до того, как они поймут, что вместе им делать больше нечего", — randomname196.