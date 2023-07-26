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26 июля, 17:04

Психолог объяснила, как слежка за бывшим лишает шанса найти настоящую любовь

Психолог Алексеева: Слежка за бывшими изматывает нервы и даёт ложную надежду

Слежка за жизнью бывших выматывает психику и дарит ложные иллюзии о совместном будущем, предупредила психолог Маргарита Алексеева в беседе с NEWS.ru.

Дело в том, что любое общение с экс-партнёром мозг воспринимает как продолжение романа. А постоянные переживания в результате рушат все шансы на новое перспективное знакомство.

"Это изматывает психику, это не даёт приятных эмоций и радостных переживаний. Это как повесить на себя повинность или обязанность. В таком состоянии, скорее всего, с кем-то знакомиться человек не будет", — пояснила Алексеева.

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По словам психолога Васильковой, самый действенный способ расстаться с бывшим возлюбленным без ненависти и обид — поблагодарить его. Это позволит минимизировать негативные эмоции и даже сохранить нормальные отношения с человеком уже после разрыва.

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Getty Images

Ирина Фальке
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