Психолог объяснила, как слежка за бывшим лишает шанса найти настоящую любовь

Слежка за жизнью бывших выматывает психику и дарит ложные иллюзии о совместном будущем, предупредила психолог Маргарита Алексеева в беседе с NEWS.ru.

Дело в том, что любое общение с экс-партнёром мозг воспринимает как продолжение романа. А постоянные переживания в результате рушат все шансы на новое перспективное знакомство.

"Это изматывает психику, это не даёт приятных эмоций и радостных переживаний. Это как повесить на себя повинность или обязанность. В таком состоянии, скорее всего, с кем-то знакомиться человек не будет", — пояснила Алексеева.