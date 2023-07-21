Психолог назвала действенный способ расстаться с бывшим без ненависти и обид

Для большинства пар расставание — не самый простой период, ведь зачастую люди полностью меняют образ жизни. Оно может стать причиной разочарования и обиды из-за возложенных на эти отношения надежд и отмены каких-то планов. Как расстаться без ненависти, рассказала эксперт по коммуникациям и психолог Таня Василькова.

Самое главное — поблагодарить бывшего возлюбленного. По словам Васильковой, это позволит минимизировать негативные эмоции, а в некоторых случаях даже сохранить нормальные отношения с человеком уже после разрыва.

"В любых отношениях можно найти, за что сказать спасибо бывшему партнёру. Если сейчас в порыве эмоций вам сложно сконцентрироваться на положительных моментах, то поблагодарите за те жизненные уроки, которые вы получили благодаря этим отношениям. Уроки — это то, что всегда присутствует в союзе двух людей, нужно научиться их принимать, осознавать и благодаря им становиться, безусловно, лучше", — отметила психолог в беседе с порталом "Страсти".

За что можно поблагодарить бывшего или бывшую? Например, за положительные эмоции, которые вы дарили друг другу. За то, что вы хорошо проводили вместе время, за то, что партнёр был рядом с вами в трудные моменты, поддерживал, помогал вам стать лучше, научил вас чему-то новому, показал вам новые места. Можно поблагодарить и за то, что экс-партнёр научил вас любить и быть любимым/любимой.

Как утверждает психолог, завершение отношений без негатива — это возможность для личного роста и новых начинаний. Этот опыт можно использовать, чтобы создать более здоровые и счастливые отношения в будущем.