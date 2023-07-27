Психолог объяснила, каким родителям ребёнок никогда не будет доверять

Родители должны чувствовать границу между вниманием к детям и тотальным контролем. Во втором случае ребёнок чувствует лишь то, что вы ему не доверяете, не уважаете и не соблюдаете его границы. Подробнее об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

"При тотальном контроле ребёнок оскорбляется, обижается и скрывается от родителей — начинает искать третьих лиц для решения сложных ситуаций. Он, получается, находится в отчуждении, и доверительные отношения в семье напрочь отсутствуют", — приводит комментарий эксперта РИА "ФедералПресс".

Ребёнок не должен бояться своих родителей, поэтому не надо его критиковать и ругать из-за любой мелочи, отметила психолог. Когда малыш хочет чем-то поделиться, его нужно выслушать, поддержать и просто побыть рядом. Это поможет вам выстроить доверительные отношения.

"Ребёнок в семье должен чувствовать себя любимым, защищённым, принятым", — пояснила Наумова.