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27 июля, 15:24

Психолог объяснила, каким родителям ребёнок никогда не будет доверять

Психолог Наумова: Гиперопека заставит ребёнка ещё больше скрываться от родителей

Родители должны чувствовать границу между вниманием к детям и тотальным контролем. Во втором случае ребёнок чувствует лишь то, что вы ему не доверяете, не уважаете и не соблюдаете его границы. Подробнее об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

"При тотальном контроле ребёнок оскорбляется, обижается и скрывается от родителей — начинает искать третьих лиц для решения сложных ситуаций. Он, получается, находится в отчуждении, и доверительные отношения в семье напрочь отсутствуют", — приводит комментарий эксперта РИА "ФедералПресс".

Ребёнок не должен бояться своих родителей, поэтому не надо его критиковать и ругать из-за любой мелочи, отметила психолог. Когда малыш хочет чем-то поделиться, его нужно выслушать, поддержать и просто побыть рядом. Это поможет вам выстроить доверительные отношения.

"Ребёнок в семье должен чувствовать себя любимым, защищённым, принятым", — пояснила Наумова.
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Ранее психолог Гришина объяснила, что ребёнок будет читать книги из списка на лето, если устроить ему отдых без интернета. Также родителям будет полезно читать книгу параллельно с ребёнком и обсуждать затрагиваемые темы.

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Freepik / user18526052

Ирина Фальке
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