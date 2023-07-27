Родителям объяснили, как заставить ребёнка прочитать заданную на лето литературу
Психолог Гришина: Чтобы ребёнок начал читать, устройте ему отдых без интернета
Чтобы приобщить ребёнка к чтению списка литературы, заданной на лето, надо отвезти его в такое место, где нет интернета. Такой радикальный способ в беседе с "Газетой.ru" предложила психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.
Также она посоветовала родителям читать книгу параллельно с ребёнком и обсуждать затрагиваемые темы. Также можно рассказать о практике дописывания или переписывания глав, чтобы глубже погрузиться в материал. А если поставить по мотивам произведения семейный спектакль или кино, школьник сможет похвастаться нетрадиционным времяпрепровождением в соцсетях или блоге.
А ранее Лайф писал, как чтение сказок на ночь влияет на мозг ребёнка. В частности, это развивает образное мышление, нравственность и улучшает словарный запас. Дети учатся формировать собственную точку зрения.
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