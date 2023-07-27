Родителям объяснили, как заставить ребёнка прочитать заданную на лето литературу

Чтобы приобщить ребёнка к чтению списка литературы, заданной на лето, надо отвезти его в такое место, где нет интернета. Такой радикальный способ в беседе с "Газетой.ru" предложила психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

Также она посоветовала родителям читать книгу параллельно с ребёнком и обсуждать затрагиваемые темы. Также можно рассказать о практике дописывания или переписывания глав, чтобы глубже погрузиться в материал. А если поставить по мотивам произведения семейный спектакль или кино, школьник сможет похвастаться нетрадиционным времяпрепровождением в соцсетях или блоге.