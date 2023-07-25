Психолог рассказала, как забрать у ребёнка гаджет без скандала

Дети страдают зависимостью от гаджетов сильнее взрослых, и зачастую родители кричат на малышей, чтобы они перестали сидеть в смартфонах и отдали их. Однако агрессивно себя вести в таком случае не надо. Решить проблему помогут несколько правил, о которых рассказала детский психолог Елена Бурьевая.

Прежде всего, она призвала не разрешать детям брать гаджет в туалет и запрещать пользоваться им во время еды. Дело в том, что мозг ребёнка отвлекается, не фиксирует то, что происходит, поэтому важный для жизни навык не будет сформирован так, как нужно. Эксперт также посоветовала и самому не брать телефон за стол — это позволит больше общаться друг с другом.

Также есть совет насчёт просмотра телевизора. Он даёт возможность, в отличие от смартфона, во время просмотра не сидеть без движения. Бурьевая посоветовала ввести правило: говорить ребёнку, что телевизор включится, если он во время его работы будет прыгать или приседать. Если он прекращает это делать, то просмотр для него на этом заканчивается.

"Нерастраченная энергия, если ребёнок весь день просидел у телевизора, трансформируется в агрессию, а агрессия — это та же истерика", — заметила Бурьевая в беседе с gazetametro.ru.

Кроме того, не надо давать малышу гаджет просто так. Если нужно срочно отдохнуть или прийти в себя, то это сделать можно, но если ребёнок отвлекает вас от чего-то важного, то нет. Во время приготовления еды лучше посадить его рядом, а при уборке малышу тоже можно дать веник — пусть помогает.

Также начиная с трёх лет важно воспитать у ребёнка самоконтроль. Для этого можно повесить где-то три ярких стикера и обозначить, что каждый из них — это мультик. Согласно правилам такой игры, после просмотра каждого видео ребёнку нужно сорвать бумажку, а когда будет снята последняя — выключить гаджет. При этом можно внести в режим дня определённое время для его использования.

Если ребёнок спрашивает, почему тебе можно сидеть в телефоне, а мне нельзя, надо ему объяснить, что задача родителя — обеспечить его гармоничное развитие. Например, можно сказать чаду, что у вас сегодня на гаджет больше прав, ведь вы сделали уборку или послушали вебинар для образования. Если демонстрировать детям равные условия, то у них будет меньше обид, подчеркнула Бурьевая.